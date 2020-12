Mariana e Eduardo Galvão Reprodução

Por iG

Publicado 09/12/2020 08:23 | Atualizado 09/12/2020 08:32

São Paulo - Na noite desta terça-feira, Mariana Galvão, única filha de Eduardo Galvão, resolveu falar sobre o falecimento do pai em seu perfil no Instagram. O ator da Globo morreu, na última segunda-feira, por conta de complicações da Covid-19.

"Ele era isso. Pura luz, pura vida, pura alegria e puro amor. Sou muito privilegiada de ser filha de um dos seres humanos mais incríveis da Terra! Faltam palavras, falta ar", iniciou Mariana na rede social.

"Mas a energia dele era tão incrível que eu sei que logo vai passar, ele não deixava ninguém ficar baixo astral por muito tempo. Agradeço a cada um que esteve com ele em pensamento e coração. Fico imensamente feliz de ver como ele é um cara querido e amado", continuou ela.

Eduardo Galvão estava internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, e chegou a ser intubado desde 1º de dezembro, devido a complicações da doença, na UTI do hospital. Ao dar entrada na unidade, o ator já estava com 50% dos pulmões comprometidos.

O último trabalho de Eduardo Galvão na TV foi na novela "Bom Sucesso", quando interpretou o Dr. Machado. Também na Globo, Galvão atuou no infantil "Caça Talentos", ao lado da apresentadora Angélica, e muitas outras tramas, como "O Salvador da Pátria", "O Clone", "Despedida de Solteiro", "Paraíso Tropical" e "Porto dos Milagres". Em breve, retorna às telinhas na reprise da novela "A Viagem".