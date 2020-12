Por O Dia

Publicado 09/12/2020 06:54 | Atualizado 09/12/2020 07:32

Rio – O corpo do ator Eduardo Galvão será cremado nesta quarta-feira (9) no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. De acordo com a direção do cemitério, não haverá velório. O crematório está marcado para as 15h e será restrito apenas para familiares e amigos íntimos.O ator morreu na última segunda-feira (7), vítima da Covid-19 . Eduardo tinha 58 anos e estava internado em um hospital particular na Barra da Tijuca. O artista estava entubado desde o início desse mês, por conta de complicações. Ele estava com 50% dos pulmões comprometidos.Ao contrair o vírus, Eduardo gravou uma mensagem para o amigo e também ator Stepan Nercessian. Ele falou sobre a gravidade da doença e pediu para que o colega de profissão não saísse de casa. "Saí de casa não, cara" Durante anos Eduardo Galvão esteve no núcleo de novelas da TV Globo. No ano passado, participou da novela ‘Bom Sucesso’.Um dos trabalhos mais conhecidos do ator na emissora foi a série infantil ‘Caça Talentos’, onde atuou ao lado de nomes como Angélica, Cláudia Rodrigues, Ana Furtado e Tony Tornado.O ator também teve participação em "Malhação", "Chiquinha Gonzaga", "Os Normais" e "Casseta & Planeta, Urgente!"Eduardo Galvão também integrou o elenco do núcleo de novelas da TV Record e na Band fez o ‘Dance Dance Dance.