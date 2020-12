Eduardo Galvão estava na UTI com 50% do pulmão comprometido Reprodução Instagram

Por O Dia



mandou uma mensagem de áudio para o amigo Stepan Nercessian, onde demostrou preocupação com a doença. O recado foi encaminhado no dia 23 de novembro e fotogaleria



"Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara.Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai", disse Eduardo Galvão. Rio - Após receber o diagnóstico de que havia contraído a Covid-19, o ator Eduardo Galvão, de 58 anos,mandou uma mensagem de áudio para o amigo Stepan Nercessian, onde demostrou preocupação com a doença. O recado foi encaminhado no dia 23 de novembro e ele morreu na noite desta segunda-feira, no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca "Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara.Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai", disse Eduardo Galvão.





, Stepan Nercessian prestou uma homenagem ao amigo nas redes sociais: "Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz".

Desde a última terça-feira (01), Eduardo precisou ser intubado por causa de complicações do novo coronavírus (Sars-coV-2). O ator deu entrada no hospital com 50% dos pulmões comprometidos . Assim como muitos outros famosos , Stepan Nercessian prestou uma homenagem ao amigo nas redes sociais: "Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz".

Publicidade

Carreira

O último trabalho de Galvão na Globo foi na novela "Bom Sucesso" (2019), interpretando o Dr. Machado. Na emissora, o ator era conhecido por trabalhos como o infantil "Caça Talentos" (1996), no qual contracenava com Angélica, e tramas como "Despedida de Solteiro" (1992), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Paraíso Tropical" (2007), "Insensato Coração" (2011), "Malhação: Intensa como a vida" (2012).

Publicidade

Na TVE, interpretou o pai do Menino Maluquinho, personagem criado por Ziraldo, em 2006.



Eduardo Galvão ainda teve passagens pela Record TV, onde fez parte do elenco de "Apocalipse" (2017), e pela Band, onde fez "Dance Dance Dance" (2007). No GNT e na HBO, participou das séries "Questão de Família" (2014) e "Magnífica 70" (2015).