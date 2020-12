Cardi B reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 14:44 | Atualizado 15/12/2020 14:53

Já pensou a Cardi B no Brasil? Pois é, a rapper afirmou, no Twitter, besta terça-feira (15), que deseja vir ao país, mas que antes quer aprender a fazer o movimento do quadradinho.



"Obrigada, Brasil. Você é a minha casa que eu nunca estive. Não irei ao Brasil até que eu aprenda o quadradinho. É o único jeito possível de fazer isso", escreveu a cantora, agradecendo aos fãs brasileiros pelos prêmios obtidos no Capricho Awards.

Publicidade