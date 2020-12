Por O Dia

Publicado 23/12/2020 20:19 | Atualizado 23/12/2020 21:54

Com o modo turbo ativado, Anitta está de férias! A cantora foi curtir uns dias de paz em Tulum, no México, ao lado de amigos e família.

Nesta quarta-feira (23), Anitta apareceu em alguns registros da viagem no Instagram de um amigo. A Poderosa mostrou a boa forma, com direito a barriga chapada, em uma foto de biquíni, com o mar ao fundo.