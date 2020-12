Luisa Sonza lança ’Modo Turbo’ em parceria com Anitta e Pabllo Vittar Divulgação

Rio - Luisa Sonza lança, nesta segunda-feira, a aguardada música "Modo Turbo", uma parceria com ninguém menos que Anitta e Pabllo Vittar. As três cantoras já postaram nas redes sociais algumas fotos dos bastidores do clipe, em que aparecem caracterizadas como gamers. O vídeo é cheio de referências a animes, filmes de heróis, fliperamas, filmes japoneses, entre outras coisas. Em entrevista coletiva, as artistas falaram sobre a parceria.

"Eu estava com o Rafinha fazendo um outro projeto e ele me mostrou essa base dessa música que era do Renan da Penha e dele. O Renan ia lançar como artista e tudo mais. E eu falei: 'me dê agora essa base'. A gente fez a letra na minha casa, rapidão. Aí o Renan foi casa da Anitta...", iniciou Luisa.

"Na verdade, o Renan começou a me mandar umas músicas que ele tinha e ele me mandou essa. Aí eu falei: 'nossa, essa é incrível'. Aí ele disse que era da Luisa Sonza e eu mandei mensagem pra ela e falei: 'vamos chamar a Pabllo Vittar'", completou Anitta. "Quando a Anitta falou 'bora fazer com a Pabllo', eu disse: 'agora, meu amor, estou indo'", revelou Luisa.

A ideia para o clipe com influências gamers surgiu de Anitta, que já pensou até em vender as skins para empresas de criação de videogames. "A gente definiu toda a música e depois Luisa perguntou se alguém tinha alguma ideia. Eu disse que tinha uma. Eu estava nesse mundo gamer, né, menina. Eu já estava tão imersa nessa realidade que eu já sonhava em desenho animado. Aí eu falei que a gente podia usar depois essas roupas, esses looks para vender em algum jogo... Como capitalizar no futuro... Ela curtiu e a gente já colocou em ação. É um clipe bem gamer", disse Anitta.

"As meninas entravam no meu camarim e cada vez que uma delas entrava era um grito, meu amor", brincou Pabllo sobre o figurino.

Modo Turbo

Pabllo Vittar e Anitta contaram que já precisaram ativar o "Modo Turbo" em vários momentos da vida. "Muitas vezes a gente tem que ativar o modo turbo para lutar contra o preconceito, contra estigmas, rótulos. Todos os dias a gente está lutando contra esse tipo de julgamento. Esse é o momento em que a gente ativa o nosso modo turbo, para ser quem a gente é e ter força para lutar e atingir os nossos sonhos", disse Pabllo.

"O meu modo turbo foi conhecido um pouco mais a fundo por quem assistiu a minha série [Anitta: Made in Honório]. O meu modo turbo já se fez necessário, infelizmente, muitas vezes para quebrar preconceitos ou desfazer certas coisas que fazem com a gente nesse meio, por ser mulher", afirmou Anitta.