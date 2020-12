MC Teteu Reprodução

Publicado 25/12/2020 09:34 | Atualizado 25/12/2020 09:34

MC Teteu esteve entre os assuntos mais comentados na madrugada e manhã desta sexta-feira (25) de Natal. Isso porque o single "natalino" do funkeiro caiu no gosto dos internautas, que chegaram a comparar o hit 'Dingo Bell' com canções como 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, e 'Então é Natal', de Simone.

"Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Dingo Bell, me apresento, sou Teteu, sou o seu Papai Noel. Seu presente é piroc* e ela caiu do céu, 50cento açúcar, 50 por cento mel", diz trecho da música do MC que se popularizou e foi trilha sonora para o Natal de muitos internautas.

