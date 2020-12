Por IG - Gente

Publicado 25/12/2020 13:24 | Atualizado 25/12/2020 13:28

Ao longo deste ano a relação de Xuxa com a Record teria se desgastado. A apresentadora já confirmou que vai deixar a emissora e 2020 também foi marcado pela reaproximação da Rainha dos Baixinhos com a Globo.

Durante os últimos meses, a mãe de Sasha Meneghel participou de diversas atrações da concorrente e também lançou dois livros pela Editora Globo, um de memórias e o outro uma obra destinada para crianças.



Segundo o colunista Fefito, Xuxa esteve em mais programas da Globo do que da Record este ano. Na emissora onde trabalha, Xuxa esteve presente nos dois programas que apresentou, o 'The Four' e o 'Canta Comigo All Stars', e fez uma participação em 'A Fazenda 12'. Fora isso, ela não apareceu em nenhuma outra atração e foi cortada do especial de fim ano