Publicado 29/12/2020 13:28 | Atualizado 29/12/2020 13:39

Rio - Isso é um jogo comigo, @? Após toda confusão envolvendo Gkay e Rezende , Pedro Sampaio, ex-affair da humorista, postou uma foto com a legenda 'basta você me ligar'.

A publicação já foi o suficiente para que os seguidores achassem que a mensagem era uma indireta para a mais nova solteira do pedaço. Nas fotos, Pedro aparece com uma aliança no dedo mindinho. Nos comentários, fãs especulam que o anel pertença a Gkay.