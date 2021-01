Jonas Esticado e Wesley Safadão Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:11

Rio - Dono do hit 'Investe em Mim', Jonas Esticado começou 2021 com tudo. O cantor lança sua nova música 'Isca', nesta sexta-feira, em todas as plataformas digitais. A canção ainda conta com a participação de Wesley Safadão.

fotogaleria

Publicidade

“Não poderia começar 2021 mais animado. “Isca”, com certeza, irá agradar a todos. Minha maior missão é levar alegria aos meus fãs, ainda mais depois que enfrentamos um ano tão difícil como 2020. Em breve estaremos juntos novamente e não vejo a hora de cantar para o público”, afirma Jonas.



A música ainda virá acompanhada de videoclipe, que será disponibilizado no canal oficial do cantor. Em cena, os artistas contam a história de uma pessoa que está sendo usada apenas como isca, pra fazer ciúmes naquele amor que ainda está latente. “Você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu/ Você tá com ela só que a mãe dela, assume que prefere eu/ Eu sou o desenho e você um rabisco/ E que você é só passatempo para voltar comigo”, diz a letra.