São Paulo - Kevinho ficou mais que animado com todas as fofocas que tem rolado ultimamente. Nos Stories do Instagram, o funkeiro admitiu que ama falar sobre a vida dos outros e não se absteve de comentar os babados mais recentes, envolvendo Nego do Borel e Duda Reis . "Não é que eu gosto de fofoca, eu amo. Eu vou ter que fazer análise de algumas fofocas e já vou deixando claro que não preciso de biscoito. Não vivo disso, vivo de música. Mas é porque gosto de fofocar, vou fazer o quê?", disse.

O cantor começou falando sobre as acusações de que Nego do Borel teria traído Duda Reis e deu um conselho para os homens que também estão pensando em pular a cerca. "Vou dar uma dica para você que quer fazer besteira com a sua mulher. Hoje em dia a tecnologia está atualizada e vendem produtos para você se satisfazer sem magoar ninguém", disse mostrando um brinquedinho erótico.

O funkeiro mostrou um masturbador masculino chamado Supper Egg. O brinquedinho parece um ovo e tem uma abertura para o homem colocar o órgão sexual e se divertir. "É isso que eu acho da fofoca de hoje. É igual o Zé Felipe falou, o cinco contra um evita fadiga e dor de cabeça", Kevinho continuou.

Por fim, Kevinho ainda comentou os boatos de que Grazi Massafera e Caio Castro teriam terminado o namoro, o que já foi desmentido pelos próprios atores. "Não, não, não eu aceito qualquer coisa, mas se a Grazi e o Caio Castro terminarem eu vou destruir o Instagram", disse.

