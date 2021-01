Duda Reis e Nego do Borel Reprodução/Instagram

Rio - O cantor Nego do Borel registrou um boletim de ocorrência contra a ex, Duda Reis, por "crimes contra a honra" (injúria, calúnia e difamação), na última quarta-feira, na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pelo delegado Alan Luxardo, em entrevista à Quem.

"Ele registrou um boletim por crimes contra a honra e a Maria Eduarda (Duda) será intimada a prestar depoimento nos próximos dias. O cantor alega que as coisas que a ex falou na internet não são verídicas. Mais para frente, vão ser anexados à investigação alguns documentos", informou Alan.

O delegado ainda afirmou que Duda será intimada a prestar depoimento nos próximos dias.

