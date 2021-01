Andressa Suita reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 13:57

Rio - Após passar o fim de semana com Gusttavo Lima, Andressa Suita publicou uma foto no iate em que os dois estavam, em Angra dos Reis, no Instagram, nesta segunda-feira. De biquíni, ela exibiu o corpão sarado e fez uma reflexão.

"As vezes, a gente só precisa sentar em um canto, olhar pro céu e agradecer...", escreveu ela.

