Publicado 18/01/2021 16:57 | Atualizado 18/01/2021 16:57

Rio - Parece que Bruna Marquezine engatou um namoro e não é com Neymar, para a tristeza dos fãs do casal. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a atriz e Enzo Celulari estão juntos.

Os amigos dos dois confirmam ao colunista que agora o romance é oficial. O casal ainda estaria hospedado no mesmo hotel.

Procurada por Leo Dias, a assessoria de Bruna preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

Os rumores de romance da atriz com o empresário começaram em junho do ano passado. Bruna não assumiu outro relacionamento desde que terminou com Neymar, em agosto de 2019. Já Enzo está solteiro desde o fim de seu namoro com a modelo Victoria Grendene, em fevereiro de 2020.

Vale lembrar que Enzo é filho de Claudia Raia e Edson Celulari.