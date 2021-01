Por O Dia

Rio - Após o irmão de MC Livinho dizer que o funkeiro está bem, a esposa do cantor Bya Gabarron também usou as redes sociais dele para tranquilizar os fãs. No Instagram Stories, ela compartilhou um vídeo em que Livinho aparece jogando bola ao lado do filho, Olívio, de 2 anos.