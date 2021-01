MC Livinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:33

Rio - Irmão de MC Livinho, Elian Decesary tranquilizou os fãs do funkeiro. Ele disse que o cantor está bem e sendo cuidado pelos pais. A informação foi dada através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. Elian, no entanto, não esclareceu o que aconteceu com o irmão.

"O meu irmão está bem, ele está em casa e meus pais estão cuidando dele. Então, não precisa se preocupar, só agradecer a Deus por ele ter voltado bem e está tudo tranquilo", destacou Elian, que chegou a compartilhar uma foto Livinho na casa dos pais.