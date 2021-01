Dra Ana Maria Hemer é coordenadora do Instituto Abec, no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/01/2021 08:49 | Atualizado 28/01/2021 09:34





MACAÉ- A busca por tratamento de estéticas, principalmente as faciais, têm sido constantes por parte de muitas mulheres. Mas, muitas desconhecem os tipos de tratamentos e os benefícios proporcionados. A dentista e especialista em harmonização orofacial, Ana Maria Hemer, explicou, durante entrevista, o que é a harmonização orofacial e os benefícios. Dra. Ana Maria Hemer é coordenadora do Instituto Abec, no Rio de Janeiro, e professora de lipoaspiração de papada.



Segundo ela, a harmonização fácil não muda as características físicas de uma pessoa, mas proporciona ao paciente, uma melhor versão. Ainda de acordo com a especialista, a harmonização orofacial é feita por procedimentos como rinomodelação, lifting facial com fios de PDO e botox. A especialista explicou ainda que a harmonização orofacial é o resgate do que o paciente já tinha e, com o tempo ou outra circunstância, perdeu. “A harmonização orofacial ajuda também no resgate à autoestima das pessoas. E isso é muito gratificante”, enfatizou Ana.

Outro procedimento muito comum na harmonização orofacial, de acordo com a especialista, é o método para paralisia facial. “Com o uso de toxina botulínica, os resultados são muito positivos, além dos fios de tração. O paciente com paralisia facial sofre muito com a baixa autoestima. E com esses e outros resultados, já muitos terem a vida totalmente transformada”.

Outros métodos também são aplicados na harmonização orofacial, como escultura labial, bichectomia, Irpf, microagulhamento, ozônioterapia, bioestimular e preenchimento.



Ana Maria Hemer é colombiana, mas mora no Brasil desde 1995, quando se especializou em Odontopediatria na Pontifícia Universidade Católica (PUC) no Rio de Janeiro. Durante alguns anos, trabalhou como clínica geral e odontopediatria em comunidades carentes. “Eu sempre gostei muito de ajudar e me identifiquei com isso. Atualmente, trabalho no Rio de Janeiro e em Macaé. Quando cheguei em Macaé, infelizmente por questões financeiras e dificuldades, tive que me afastar da profissão, mas felizmente consegui retornar e estou atuando há seis anos”, revelou.

O retorno da especialista foi diretamente à harmonização orofacial, depois de se especializar por meio de cursos nacionais e internacionais. A especialista já realizou diversos procedimentos, entre eles, rinomodelação com fios e fios faciais, mas atualmente, realiza todos os procedimentos de harmonização, que vão desde uma lipoaspiração de papada, até uma estrutura labial. Orgulhosa, a especialista afirmou que sente muita satisfação em poder compartilhar todo o seu aprendizado adquirido em anos de dedicação e especialização. “Acredito que a nossa autoestima ao esforço que fazemos para sermos felizes. E eu sou muito feliz no que faço e mais feliz ainda em proporcionar vários benefícios às pessoas, principalmente o resgate da autoestima”, declarou.



Dra Ana Hemer também é especialista em fios de PDO de tração. Por isso, se seu rosto está caído precisando de um Up, os fios de PDO de tração podem ser a solução. Os fios PDO de tração, são fios biodegradáveis e absorvíveis de polidioxanona. São fios polifilamentado, espiculado ou farpado que através da tração reposiciona os tecidos e estimula produção de colágeno.

O tratamento consiste em introduzir os fios na derme com o auxílio de uma cânula promovendo uma tração dos tecidos da face, além de tratar a flacidez, reduz as rugas finas, trata o bigode chinês e a papada, assim como levanta as maçãs do rosto e devolve o contorno natural da face e pescoço. Também promove a melhora da textura e luminosidade da pele.

“Não existe regra quanto a quantidade de fios, isso vai depender da necessidade de cada pessoa. Os fios de sustentação PDO não causam danos ao organismo e são absorvidos com o passar do tempo. Além de consertar imperfeições, esses fios estimulam a produção de colágeno nas regiões onde são inseridos, mantendo o paciente com uma aparência jovem por mais tempo", disse o a dentista. “



Segurança e custo-benefício

Os tratamentos de Harmonização Orofacial são seguros, rápidos, minimamente invasivos e, em alguns casos, reversíveis. Os valores são bem mais acessíveis e não há necessidade de repouso pós-operatório ou restrições físicas e alimentares após sua realização. E não podemos esquecer que, acima de tudo, a Harmonização Facial melhora a autoestima e bem-estar, refletindo positivamente em diversos aspectos da vida do paciente, contribuindo para a sua qualidade de vida. E hoje, com o avanço da tecnologia, é possível obter ótimos resultados em rápidas sessões no consultório do dentista, com resultados super naturais.



Serviço

Dra Ana Hemer

Endereço: Rua Antero Perlingeiro, número 65, Centro – Macaé.

Contato: 22 - 999757988