Nilce Ramos e Rubem Vieira no vídeo explicativo: alunos em casa e na escola, mas ainda sem detalhes de como vai funcionar Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 29/01/2021 01:46 | Atualizado 29/01/2021 01:50

ITAGUAÍ – No final da noite desta quinta-feira (28), às 22h25, a prefeitura publicou na sua página da rede social Facebook um vídeo de quase seis minutos no qual o prefeito Rubem Vieira (Podemos) e a secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos, tentam dar explicações sobre a volta às aulas no município. Ocorre, porém, que ainda restam dúvidas.

Rubem tem duas falas no vídeo. Nilce, uma; além da confirmação de uma data ao final. Tanto o prefeito quanto a secretária falam em “volta gradual”, mas apenas perto do final do vídeo Vieira menciona um esquema híbrido de ensino, com aulas online para parte dos alunos e presencial para outros.

O prefeito diz que a modalidade será uma escolha do pai ou responsável pelo aluno, porém, não traz mais nenhum detalhe a respeito.

“RETORNO GRADUAL”, DIZ SECRETÁRIA

O DIA decupou a fala da secretária municipal de Educação no vídeo: “Estamos aqui para explicar a volta às aulas, é uma situação complicada em todo território nacional. Precisamos pensar também no direito de aprendizagem que toda criança e todo adolescente tem; o decreto expedido no final do ano passado [ decupou a fala da secretária municipal de Educação no vídeo: “Estamos aqui para explicar a volta às aulas, é uma situação complicada em todo território nacional. Precisamos pensar também no direito de aprendizagem que toda criança e todo adolescente tem; o decreto expedido no final do ano passado [ decreto 4532 , publicado em 1º de dezembro de 2020, na edição 879 do Jornal Oficial] determinava que o retorno às aulas presenciais no dia 1º de fevereiro e nós ainda estamos cumprindo o calendário de 2020, de 1º a 19 de fevereiro [de 2021]. Esse calendário vai ser cumprido remotamente”.

Nilce destaca ainda na sua fala que as unidades privadas de ensino finalizaram seu ano letivo ainda em 2020, e, portanto, estão liberadas para começar o ano letivo de 2021. Na rede pública, o ano letivo de 2020 será finalizado em 19 de fevereiro de 2021.

A secretária continua no vídeo: “Por isso nossos alunos continuam cumprindo remotamente suas aulas online até 19 de fevereiro. Estaremos retornando presencialmente aos poucos, respeitando todo o distanciamento necessário, estaremos retornando gradativamente, aos poucos, mas saibam que os diretores estão envolvidos em um plano de ação com a secretaria de Educação para que isso seja feito com muita responsabilidade e com muita atenção aos nossos professores, servidores e alunos”.

Nilce, contudo, não explica como será um “retorno presencial aos poucos”: se haverá limitação de número de alunos a serem recebidos (em caso positivo, como determinar quem vai ou não à escola?), quais cuidados serão tomados pelos servidores etc.

PREFEITO MENCIONA ENSINO HÍBRIDO

A reportagem também decupou a fala do prefeito no vídeo. Ele diz: “Vamos explicar um pouquinho do nosso programa de volta às aulas que vai começar a partir de agora”.

O prefeito não especifica que data significa “agora”, mas, ao final do vídeo, ao que tudo indica, essa data é 1º de março. Recentemente, a prefeitura publicou a Resolução 001/2021 (19 de janeiro de 2021), da Secretaria de Educação e Cultura, que fixou o calendário escolar municipal. Nesta Resolução, o início do ano letivo é no primeiro dia de março, e os dias letivos devem ser, no mínimo, 200.

Rubem continua: “Viemos trazer as informações para poder aos poucos explicando. Sempre estaremos trazendo nas páginas da rede social todas as informações necessárias, além de ter a explicação a todos sobre como será essa volta gradual às aulas”.

O prefeito diz também: “A gente vai estar passando em breve para vocês as informações pelas redes sociais da prefeitura e estaremos também passando aos diretores e funcionários das escolas para poderem passarem [retransmitirem] aos pais e alunos, então, agora, começa essa volta às aulas. Claro que lembrando a você pai, a você mãe, que depende da pandemia. Estamos graças a Deus com controle na nossa cidade, o nosso hospital hoje está com uma demanda supertranquila, temos que seguir as orientações do Ministério da Saúde, também. Então, a gente está tentando acertar para poder preparar essa volta às aulas com a maior seguridade [sic] possível para poder as crianças estarem seguras dentro da escola e aquelas outras que não poderão ir por causa da questão do distanciamento poderem de casa permanecer online aprendendo todo o seu trabalho”.

Neste trecho, Rubem menciona pela primeira vez que alunos vão permanecer em casa, com aulas online.

Mais adiante, ele diz: “Aqui vai ser o início, a partir de agora, a escola particular voltando a partir de 1º de fevereiro e a nossa [pública], como o ano letivo do ano passado só acaba no dia 19 de fevereiro, só retornaremos o ano letivo de 2021 a partir de 1º de março”.

Esta fala do prefeito dá a entender que a volta presencial dos alunos às escolas ocorrerá em 1º de março, data do início do ano letivo, embora isso não tenha sido dito claramente.

Em 4:47 houve um corte nítido no vídeo.

Em 4:51, Rubem fala sobre o esquema híbrido, e diz que será uma escolha do pai ou responsável do aluno: “Isso é importantíssimo: a escolha é do pai, se ele quer que fique presencial ou se ele quer que fique online. Sempre ouvindo os pais junto com a educação. Voltamos a iniciar nossa vida de novo na educação”.

Mas Rubem não diz como isso vai funcionar. Apenas diz que “vai ser explicado aos poucos” nas redes sociais da prefeitura.

SEM DETALHAMENTO

No vídeo nenhum dos dois gestores fala sobre oferta gratuita de equipamentos de proteção individual aos servidores que provavelmente receberão esses alunos a partir de 1°de março.

Ainda não se sabe, em detalhes, qual esquema de segurança será adotado para alunos e profissionais da educação, uma vez que esse público ainda não está sendo direcionado para vacinação e que menores de 18 anos não são elegíveis para a imunização.

Não se sabe, ainda, como será comunicada a escolha dos pais por uma ou outra forma de aprendizagem.

Também não se sabe se certos pais vão realmente poder optar por uma outra modalidade (há quem não tenha acesso à internet, ou tenha acesso parcial e instável).

Da mesma forma, há risco do ensino presencial ser mais completo que o online? Haverá equivalência?

O prefeito também mencionou que “depende da epidemia”, mas, em que sentido? Aumento do número de casos vai fazer com que as aulas sejam apenas remotas? Quais são os critérios?

No vídeo, o prefeito anuncia que as explicações serão dadas a contento, pelo Facebook, e também retransmitidas aos servidores.

Fevereiro, portanto, além de ser o mês em que até o dia 19 se encerrará o ano letivo de 2020, deverá ser um período de muita preparação e explicações para alunos, pais, professores e servidores administrativos.

PLATAFORMA É ALVO DE CRÍTICAS

A plataforma online de estudos em operação na rede municipal de ensino, chamada “Minha Escola Itaguaí”, foi adotada ainda no governo de Carlo Busatto Junior (Charlinho) e é motivo de críticas de pais, responsáveis e professores. Muitos pais e alunos em Itaguaí têm dificuldade em acessar a internet, quer seja por falta de sinal ou por falta de poder aquisitivo para um pacote de dados de maior volume. Por essa razão, muitos pais acabam por buscar folhas impressas nas escolas para os filhos não ficarem sem atividades escolares.

Os professores reclamam que seu trabalho é precarizado com a ferramenta virtual, que não receberam treinamento, que alunos e pais têm sérias dificuldades com o sistema e que eles precisam dedicar muitas horas do seu dia porque o trabalho aumentou consideravelmente com o esquema online.

Não há ainda informações sobre a continuidade desse esquema online de ensino e aprendizagem com a volta às aulas em 1º de março. Esse detalhe é importante, pois, conforme o vídeo divulgado, parte dos alunos continuará a estudar remotamente.