Rio - Lucas Penteado tem recebido uma onda de amor desde que pediu para sair do 'Big Brother Brasil 21', no último domingo. O ator tranquilizou os fãs sobre sua saúde mental durante uma live com Lucio Mauro Filho no Instagram, na madrugada desta segunda-feira.

"Como está tudo? Como está a família? Deu pra dar uma baixada de bola ou ainda está essa loucura?", perguntou Lucio. "Estou bem melhor agora", respondeu Lucas.

O ator ainda confessou que achou que ninguém ia se importar com a saída dele do reality, somente seus pais e o irmão mais velho. "Achei que o resto do Brasil ia estar 'não quero nem saber desse cara', achei que todo mundo tava com raiva de mim", destacou.



Durante o bate-papo, a mãe de Lucas pediu para Lucio cantar "Como é grande meu amor por você", em homenagem ao filhos. Os dois se emocionaram ao cantar a música.

Por fim, Lucas reforçou que está bem: "Caso alguém queira ouvir sobre, eu to muito bem. Porque não tem como ficar melhor estando do lado da minha mãe e com um amigo. Não existe lugar melhor que nosso lar."

