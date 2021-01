Bonner e Natasha Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:12 | Atualizado 20/01/2021 15:13

Rio - Esposa do William Bonner, Natasha Dantas revelou que o jornalista gosta de assistir o Big Brother Brasil, ao compartilhar com seus seguidores sua ansiedade para a estreia do reality da Globo, através de seu Instagram Stories.

fotogaleria

Publicidade

"Ele assiste. A gente comenta, curte. A gente adora! Estou ansiosa pelo novo BBB", contou a fisioterapeuta.

Na rede social, ela ainda contou pra quem vai sua torcida: Karol Conká, participante do "Camarote". "Eu há muito tempo não assistia, fui ver o do ano passado, me empolguei. E agora eu sei que a Karol Conká vai estar lá e eu adoro essa pessoa e eu já vou assistir por causa dela", destacou.