Rio - Foi dada a largada e já é possível sentir o cheiro da fumaça que vem do parquinho. Os nomes dos participantes da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil' já foram revelados e a expectativa só aumenta para a estreia do reality show, marcada para a próxima terça-feira, dia 25.

Além da divisão entre pipoca (anônimos) e camarote (famosos), que fez sucesso na edição passada, o ‘BBB 21’ promete manter algumas tradições como a prova ‘Bate e volta’ no paredão, o ‘Big Fone’ e o poder do ‘Anjo’ associado ao ‘Monstro’.E no quesito novidade, a nova edição também não parece deixar a desejar. Além do líder, todos os participantes desta edição terão acesso a um painel de caricatura, onde vão poder organizar e montar suas estratégias. Mas, por enquanto, a informação mais importante diz respeito à duração do confinamento. Sim, é verdade. Esse é o ‘BBB’ mais longo de todos os tempos. Para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, o participante precisará se manter no jogo por 100 dias. E assim, pelas nossas contas, a grande final acontece no dia 4 de maio.Além das definições estratégicas, a casa do ‘BBB’ também passou por mudanças, como acontece em todas as edições. A área da piscina passou por reformas e até a academia ficou mais agregadora, mesmo para quem não curte exercícios físicos, com direito à lounge e geladeirinha.E, sem mais delongas, vamos aos nomes selecionados para participar de mais uma edição do ‘Big Brother Brasil’.