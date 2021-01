Caio, participante do BBB 21 reprodução de vídeo

Publicado 19/01/2021 17:05 | Atualizado 19/01/2021 17:47

Rio - Caio, de 32 anos e fazendeiro é o terceiro participante revelado do 'Big Brother Brasil 21'. Ele é morador de Goiás e vai integrar o time 'Pipoca'. A TV Globo começou a revelar os participantes do 'Big Brother Brasil 21', nesta terça-feira, no intervalo do Vale a Pena Ver de Novo.

Caio diz entrar no reality era um sonho e, inclusive, que essa não é a primeira vez que ele se inscreve. Suas filhas são a principal motivação do participante para vencer o reality. “Tudo que eu faço na vida é pelas minhas meninas”, declara.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, estão confinados e isolados em um hotel.



Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio. O reality este ano terá 100 dias de confinamento com muito game, diversão e fogo no parquinho!