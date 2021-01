Arhtur é do Espírito Santo Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021

Rio - A espera acabou! A TV Globo começou a revelar os participantes do 'Big Brother Brasil 21', nesta terça-feira. O primeiro candidato divulgadoo é Arthur, de 26 anos e instrutor de crossfit. Ele é do Espírito Santo. Ele é do time 'Pipoca'.

Aos 14 anos, Arthur foi para Goiânia para iniciar a vida profissional no futebol. Como jogador, passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, mas algumas lesões impediram sua continuidade no esporte. Foi quando decidiu mudar os planos e cursar Educação Física. Deu aulas em escola e, há dois anos, conseguiu realizar o sonho de morar no Rio de Janeiro, onde exerce a profissão atual.

Sobre o que pode desestabilizar seu jogo, ele é objetivo: mulher. “O coração é fraco. Se tiver que me apaixonar por mais de uma, ou mais de uma vez por dia, vou me apaixonar”, reflete.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, estão confinados e isolados em um hotel.

Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio. O reality este ano terá 100 dias de confinamento com muito game, diversão e fogo no parquinho!