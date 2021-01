Camila de Lucas, participante do ’BBB 21’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 17:27 | Atualizado 19/01/2021 17:58

Camilla de Lucas, de 26 anos, é a sexta famosa anunciada como participante do "Big Brother Brasil 21". A notícia foi dada no intervalo de 'Laços de Família', no 'Vale a Pena Ver de Novo', da Globo. Ela faz parte do grupo "camarote", formado por pessoas já conhecidas do público.

Criadora de conteúdo há aproximadamente quatro anos, começou no YouTube com vídeos de beleza, dando dicas de cabelo e maquiagem. Chegou a cursar Contabilidade e trabalhou num escritório; garante que era boa de cálculo. Atualmente, além de mostrar a rotina nas redes sociais, seu conteúdo usa o humor como ferramenta para falar de situações corriqueiras, por isso, se intitula “blogueirinha real”. Durante a quarentena, seus vídeos ganharam uma visibilidade expressiva e, hoje, Camilla acumula um total de 7,5 milhões de fãs em suas contas. Em 2020, entrou para a lista da Revista Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil na categoria “Web”.

Camilla, que hoje praticamente mora com o namorado, diz estar bem segura de si. Afirma que aceitou encarar o BBB pela possibilidade de mudança de vida, tanto sua, quanto da família e dos amigos: “É mesmo para que a minha conta bancária cresça. Tem gente que fala que quer entrar para se conhecer, mas eu já me conheço. Eu me vejo todo dia desde 1994. O que eu quero é ficar milionária”, esclarece. Nega ser “barraqueira” e afirma que o senso de justiça sempre fala mais alto. Disposta a se expor e mostrar sua personalidade, garante, ainda, que vai aparecer bastante no jogo: “Sou assim. Gosto de estar em tudo”.

O primeiro nome famoso divulgado foi o da cantora Karol Conká. Karol 35 anos, é natural de Curitiba, Paraná, e atualmente mora em São Paulo. A segunda foi a atriz Carla Diaz, de 30. Desde os 2 anos no meio televisivo, Carla atuou em diversos filmes e novelas. Entre elas ‘O Clone’, quando tinha apenas 11 anos, interpretando sua personagem mais marcante, Khadija, a qual homenageou com uma tatuagem na costela.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, estão confinados e isolados em um hotel.

Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio. O reality este ano terá 100 dias de confinamento com muito game, diversão e fogo no parquinho!