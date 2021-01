Rodolffo Divulgação/ Tv Globo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:53 | Atualizado 19/01/2021 19:56

Rodolffo, da dupla com Israel, foi anunciado no grupo camarote, formado por pessoas conhecidas do público. O cantor é natural de Uruaçu, Goiás, e tem 32 anos.

O primeiro nome famoso divulgado foi o da cantora Karol Conká. Karol 35 anos, é natural de Curitiba, Paraná, e atualmente mora em São Paulo. A segunda foi a atriz Carla Diaz, de 30. Desde os 2 anos no meio televisivo, Carla atuou em diversos filmes e novelas. Entre elas ‘O Clone’, quando tinha apenas 11 anos, interpretando sua personagem mais marcante, Khadija, a qual homenageou com uma tatuagem na costela.

A terceira participante do camarote anunciada foi a influencer Camilla de Lucas, de 26 anos, que e nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Criadora de conteúdo há aproximadamente quatro anos, Camilla começou no YouTube com vídeos de beleza, dando dicas de cabelo e maquiagem.

A quarta foi a cantora Pocah, de 26 anos. A funkeira nasceu no município de Queimados e foi criada em Duque de Caxias, ambos no Rio de Janeiro.

O influencer Nego Di, 26, foi o quinto participante anunciado no camarote. Gaúcho de Porto Alegre, o humorista começou a trabalhar cedo e sempre quis crescer rápido para ajudar com as contas de casa. Viralizou na internet ao contar, por meio de um áudio, a história real de um assalto que sofreu. A partir disso, criou o termo “whatsapper”, pois começou a ser solicitado para produzir áudios com vozes de seu

Lucas Penteado, 24, foi o sexto anunciado a fazer parte do grupo. Nascido em berço de samba, é tataraneto personagem.de um dos fundadores da Vai Vai. Cresceu dentro da agremiação, onde teve seus primeiros contatos com a arte: na bateria da escola, como passista mirim, na produção das fantasias e nos desfiles. A música em sua vida também está presente através do rap, nas batalhas de rima, e na dança.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, estão confinados e isolados em um hotel.

Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio. O reality este ano terá 100 dias de confinamento com muito game, diversão e fogo no parquinho!