Publicado 19/01/2021 17:29 | Atualizado 19/01/2021 17:43

Rio - Mais um participante do 'Pipoca', do 'Big Brother Brasil 21', foi revelado: João Luiz, de 24 anos. Ele é mineiro da cidade de Santos Dumont e há um ano mora em Extrema, no sul de Minas, com o namorado, uma calopsita e duas chinchilas.

A TV Globo começou a revelar os participantes do 'Big Brother Brasil 21', nesta terça-feira, no intervalo do 'Vale a Pena Ver de Novo'.



Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio. O reality este ano terá 100 dias de confinamento com muito game, diversão e fogo no parquinho!