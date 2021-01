Simone Divulgação/ @karinebasilio

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:53

Rio - Simone Mendes, da dupla com Simaria, é do tipo sincerona. A cantora, que está grávida de oito meses, confessou através de um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta quarta-feira, que não tem feito sexo com o marido, o empresário Kaká Diniz.

"O marido está na seca, gente", brincou ela. Kaká corrigiu a mulher: "Na seca não, queria só dar uma namorada, né?". A sertaneja, então, se explicou: "Então, mas a bebê está encaixada, gente. Eu tenho medo. Mas dizem que pode, né? Mas não vai nascer normal. Enfim, vamos ver se Deus resolve esse problema ou não", disse a coleguinha.

O casal espera uma menina, que se chamará Zaya; os dois já são pais de Henry, de 6 anos.