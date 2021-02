Gabi Lopes beija influencer Sarah Fonseca em reality na ilha Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:09 | Atualizado 13/02/2021 14:39

E o novo reality de pegação da Anitta, gravado em uma ilha do Rio de Janeiro, ainda vem dando o que falar. Além do beijo da Poderosa no ex-Fazenda Lipe Ribeiro, quem também protagonizou um beijão por lá foi a atriz recém-contratada pela Record para atuar em 'Gênesis', Gabi Lopes. A loura foi vista aos beijos com a influenciadora digital Sarah Fonseca.

O curioso é que, no último dia 9, a Gabi Lopes foi clicada em uma praia do Rio, na companhia de seu novo namorado, o cantor PK Delas. Nos cliques, o casal parecia bem entrosado e trocando beijos carinhosos sem se importarem de estarem sendo fotografados. Eles começaram o relacionamento após passarem a virada do ano juntos.

Além de Anitta, Gabi Lopes, o ex-Fazenda Lipe Ribeiro, o ator Felipe Roque e os influenciadores Paulo Passini, Dfideliz, Duh Marinho, Sarah Fonseca e Eduardo Bravin também participam da nova atração. O elenco chegou à ilha ainda no fim da tarde de ontem.

