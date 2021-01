Michel Teló comemora 40 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:08

Rio - Michel Teló completou 40 anos e o clima é de gratidão. Ao lado da família, o sertanejo postou uma foto da pequena comemoração realizada em casa e agradeceu a Deus e aos fãs, pelo carinho. "Obrigado @tatafersoza por organizar essa surpresa com tanto amor!. Por ser minha companheira, parceira, guerreira, gata, maravilhosa! Melinda e Teodoro, por me dar a oportunidade de sentir o amor mais puro!

Meus pais que vieram do MS pro RJ, depois de quase um ano, pra gente viver isso juntos!", escreveu, fazendo referência à esposa e aos filhos.

"Que alegria! Sou muito abençoado!

Esse ano que vivi intensamente. Um ano tão diferente!



Que recebi um dos maiores milagres da minha vida, e me faz cada vez mais crescer na fé e no que sempre acreditei. Em DEUS, no amor DELE, na proteção, em Milagres!



Entrego mais esse ano de vida nas mãos de DEUS! Meus sonhos, meus projetos, minha família, TUDO! E sei que estarão no melhor lugar.



Quanta gratidão! Coração chega a acelerar só de escrever esse texto!



A todos que estão enviando mensagens de carinho! Eh muito amor! PELAMORDEDEUS!



Que esse 2021 seja abençoado para todos nós!



Felicidade, paz, amor, sorte, sabedoria, saúde... só coisa boa! Eh o q desejo pra mim e pra todos!



#TelóDay"