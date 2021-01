Cacau Protásio e o marido Janderson Pires reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:14 | Atualizado 21/01/2021 16:16

Rio - Cacau Protásio abriu o coração ao falar sobre seu casamento com o fotógrafo Janderson Pires. Há cinco anos juntos, a atriz disse que o relacionamento passou por desgastes e crises, devido o convívio diário. Ela publicou um longo texto no Instagram, nesta quinta-feira, explicando a situação.

"Casamento não é fácil, quando casamos não tem uma enciclopédia para nos ensinar como vai ser, fora que somos pessoas totalmente diferentes, acreditamos em coisas diferentes, e nossos sonhos? Às vezes se cruzam e às vezes não, fora os desgastes diários, aí meu Deus, nessa hora eu quero sumir!", escreveu ela, que continuou: "Bem-vindo ao mundo do casamento, mas tem as coisas boas, boas não maravilhosas, a benção de Deus sobre nós, o nosso querer estar junto, a nossa vontade, as risadas e brincadeiras que só nós fazemos juntos, aí vem também: o amor, parceria, companheirismo, a torcida, as alegrias, a cumplicidade", continuou a atriz.

Ela ainda revelou que os dois tem feito terapia de casal ao usar uma hashtag na publicação. "Eu hoje escolhi ainda ficar junta, a estar casada com você Janderson pires, tem dia que só Deus. Mas juntos de mãos dadas aprendendo as descobertas do Casamento", concluiu.

