Fábio e a família reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 19:54

Rio - Fabio Assunção comemorou os 18 anos do filho, João, fruto de seu relacionamento com a promoter Priscila Borgonovi, através do Instagram, nesta quinta-feira. O ator fez um texto emocionante e compartilhou fotos dos dois juntos.

"Fui o escolhido para te receber e você para me mostrar o que é amar. Ao te receber, fiz tudo, até o impossível, para te fazer feliz. Você trouxe iluminação e plenitude. Juntos moldamos nosso caráter, nossos valores, viajamos pelos mundos para que você pudesse escolher um para você se realizar. Esses 18 anos estão impressos em nossas virtudes, em nossa maneira de sermos gratos, em nosso fechamento eterno. Existimos além de onde os olhos podem ver. Somos por inteiro", começou ele.

O ator ainda enumerou algumas qualidades do jovem. "Filho, você transborda honestidade, ética, firmeza, beleza, saúde, adequação aos movimentos externos. Respeita a pluralidade dos seres nunca sendo indiferente às diferenças. Tem escuta e propriedade para falar. Sabe ser fogo, é água, venta livre e tem os pés no chão. A jornada continua apesar do calendário apitar um novo ciclo, a maioridade. Estamos presentes. Aqui. Agora. Sempre. Parabéns pelas tuas conquistas. Sou grato eternamente pela missão que recebi do alto. Te honro. Te dignifico. Te admiro. Te amo. 21.01.2021", escreveu.

Fábio é casado com a advogada Ana Verena Pinheiro, que está grávida, e também é pai de Ella Felipa, de 7, da união com Karina Tavares.