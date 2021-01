Denise Dias Mari araújo/ divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:26

Rio - Denise Dias já ostentou título de musa e rainha de várias escolas de samba. A atriz confessa que não se importa de gastar uma fortuna para brilhar na Avenida.

"Eu amo carnaval e assumo as loucuras que fiz para brilhar na avenida. Se eu fizesse a conta de tudo que gastei até hoje, passaria de 1,5 milhões de reais facilmente. Não me arrependo, mas hoje não teria coragem de ir tão longe para ostentar tanto luxo em minhas fantasias. Cheguei a desfilar banhada em pó de ouro 24 quilates!", relembra a beldade.

Denise ainda falou sobre o cancelamento do carnaval deste ano devido a pandemia do coronavírus. "Eu sinto muito pelos profissionais e famílias que têm sua renda dependente do carnaval. Me preocupo com os profissionais do barracão e todos que têm seu sustento direta ou indiretamente da festa. Mas o carnaval é alegria e festa e neste momento não temos motivo algum para comemorar e concordo com o cancelamento", avalia.