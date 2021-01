Anitta reprodução do instagram

Por

Publicado 23/01/2021 10:08 | Atualizado 23/01/2021 11:56

Rio - Anitta sem pudores! A cantora foi convidada pelo youtuber mexicano Luis Torres, que apresentou a brasileira como uma de suas melhores amigas, para revelar detalhes da vida sexual - e não foram poucos. No bate-papo, eles conversaram sobre sexo anal, brinquedos eróticos, experiências com mulheres e outros assuntos.

fotogaleria

Publicidade

Durante o papo sobre sexo anal, Anitta deu dicas para deixar a "hora H" mais confortável. "Para mim, se você quer conquistar o meu c**inho tem que vir com beijos, me encantar. Tenho dicas para dar o c*, mas não para vendê-lo com presentes. Eu compro meus próprios presentes", disse.

"Em primeiro lugar, o que faço é limpar muito bem. Primeiro temos que fazer uma "chuca". Como se diz "chuca" em espanhol?", questionou sobre como se chama a lavagem interna do ânus na língua castelhana. "Nos certificarmos de que estamos livres de riscos, sem perigo de 'passar cheque', como dizemos no Brasil", continuou.

Publicidade

Em seguida, ainda indicou colocar lubrificante com o mesmo aplicador que as mulheres usam para passar cremes vaginais. "Por quê? Porque quando o amiguinho entrar, vai estar sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor, de morango, sabe? Algodão doce, eu adoro", ponderou.

Mas não parou por aí, Anitta contou da vez que transou na frente de um namorado por ser um fetiche dele. "Cada pessoa com seus fetiches. Eu já tive um namorado que gostava de me ver com outros. Eu adorei, porque estva apaixonada pelo meu namorado, mas também podia transar com outras pessoas e meu namorado adorava. Nossa! Isso foi mara! Foi uma delícia. Eu não estava sozinha e ele estava olhando tudo", revelou.

Publicidade

Em outro momento, ela falou, mais uma vez, de sua bissexualidade ao relembrar beijo em amiga quando estavam bêbadas. A cantora garantiu que elas nunca mais falaram sobre o assunto. "Você sabe o que eu fiz? Olhei para ela e começamos a rir. Estávamos muito bêbadas na noite anterior. Ela ainda é minha amiga, mas a gente nunca mais falou sobre isso, nunca mais aconteceu", disse.

Anitta também garantiu que não se apaixona por namorados e maridos de amigas. "Eu unca vou brigar por causa de homens. É algo que não acontece comigo. Existem milhões e milhões de homens no mundo, por que vai brigar por causa de uma r*la que está com sua amiga?", questionou a brasileira.