Sasha Meneghel Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 10:25 | Atualizado 23/01/2021 10:50

Rio - Sasha Meneghel segue de férias em Tulum, no México, e compartilhando fotos exuberantes com os seguidores. Em meio a natureza, nesta sexta-feira, a estrela postou um registro que une a beleza da ilha de Xuxa e do lugar.

fotogaleria

No registro das férias, que passa ao lado do namorado, o cantor gospel João Figueiredo, Sasha usou um look confortável e mostrou a barriguinha com o shape impecável, o que rendeu muitos elogios nos comentários.

“Que perfeita”, elogiou seguidora nos comentários da publicação. “Coisa linda”, se derreteu uma outra ao se deparar com a cena. Uma terceira não economizou palavras para enaltecer a filha de Xuxa. “Mais gata do mundo”, disse.