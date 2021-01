Por IG - Gente

Publicado 25/01/2021 09:48 | Atualizado 25/01/2021 11:42

Samara Felippo voltou a comentar sobre a felicidade com a própria aparência após assumir os cabelos completamente grisalhos. Em foto publicada no domingo (24), a atriz de 42 anos posou nua para uma selfie, compartilhou alguns detalhes sobre a vida com o novo cabelo e destacou que está "se sentindo maravilhosa".

"Essa foto é da noite que cheguei pós a minha transformação que causou tanto alvoroço. Estou preparando um IGTV pra falar melhor sobre o impacto que isso causou em mim. Essa foto é só pra dizer duas coisas: 1- Eu tô me sentindo maravilhosa. (Tirei 800 fotos sozinha no hotel). 2- Esse cabelo não é assim no dia a dia. Ele é lindo, estou amando mas a realidade é outra", disse.

Ela ainda defendeu que cada pessoa deve decidir o que quer para a própria aparência e que isso independe do julgamento alheio.

"3 - Respeite o seu momento. Faça o que for melhor pra você. Só você é o que importa. 4 - Caso esteja segura do que quer e opte por ir pelo mesmo caminho, procure um profissional especializado. Eita...falei 4 coisas!! De resto, se jogue, seja feliz. Se olhe com carinho e afeto.", disse ela acrescentando ao final: "Ah, tem a 5º coisa que esqueci: 5- Não existe idade pra existirmos como quisermos!!!", finaliza.