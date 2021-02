Jessica Costa perdeu mais de 20 kg após passar por cirurgia Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 05:00

fotogaleria A força de vontade aliada à disciplina trouxe resultados para a saúde e bem-estar de Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo. Após sua última cirurgia cardíaca, ela perdeu mais de 20 quilos em apenas seis meses. A primeira foto foi tirada no dia 5 de agosto do ano passado. Já o segundo clique foi feito no último dia 8. Repare que o mesmo short que naquela época não fechava, agora fica largo.

O resultado de tudo isso foi devido às mudanças de vários hábitos, como manter uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios semanalmente. No início do processo de emagrecimento, ela contou com a ajuda de um SPA para a reeducação alimentar e de um nutrólogo também. Após a cirurgia, Jéssica chegou a pesar 92 kg e hoje está com 69 kg.