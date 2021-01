Raissa Barbosa Reprodução

Publicado 25/01/2021 06:35 | Atualizado 25/01/2021 07:48

Casal formado na 12ª edição de 'A Fazenda', Raissa Barbosa e Lucas Selfie não estão mais juntos. A ex-peoa usou seu Instagram para contar sobre o término da relação: "Gente, eu e Lucas não estamos mais juntos, e nunca estivemos né como vocês puderam observar no reality e aqui fora. Pelo menos da minha parte achava que tinha algo. Não vou ficar numa relação onde eu fico presa a pessoa me travando de tudo e nem fingindo ser o que não sou. Tô sendo bem sincera como eu sempre fui, e nem vou me prolongar tanto pra não falar besteira. É isso!".

Lucas Selfie também se pronunciou em seu Twitter: "O preço de se doar pra ajudar tanto quem vc gosta as vezes é alto, né? Se sua gratidão e amor não são capazes de superar seu ego, mais nada precisa ser explicado. A consciência tranquila segue sendo minha melhor companhia pra dormir. Fui mais transparente e sincero que eu pude com vocês nos stories agora. E não precisamos mais voltar nesse assunto! Sou muito grato a todos que me acompanham aqui e sabem dos meus valores!".