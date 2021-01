Marcos (Romulo Estrela) Bom Sucesso Globo/João Cotta

Rio - Romulo Estrela é mais uma celebridade a entrar na brincadeira de "Verdade ou Mentira" no Instagram. O ator aproveitou o domingão para interagir com os fãs e responder as curiosidades dos seus seguidores. Dentre os assuntos abordados, ele comentou sobre a vontade de ter mais filho.

"Vou começar com essa porque essa aqui vem com força. Vontade a gente tem, coragem é que falta. No caso, falta coragem", respondeu sobre o questionamento de ter "vontade de ter mais filhos" com a esposa, a empresária Nilma Quariguasi, com quem é casado há mais de dez anos. Juntos sãopais do pequeno Theo, de apenas 4 anos.

O ator está escalado para a continuação de "Verdades Secretas", de Walcyr Carrasco, que tem previsão de estreia em 2021.