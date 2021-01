Neymar reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 16:54

Rio - Sem assumir nenhum relacionamento desde que terminou com Bruna Marquezine, em 2018, Neymar contou que pretende namorar este ano, ao responder as curiosidades dos fãs através da brincadeira 'Verdade ou Mentira' do Instagram, nesta segunda-feira.

"Vai namorar em 2021?", perguntou um internauta. O craque, então, respondeu: "Verdade, só falta ela saber", escreveu ele, sem revelar a identidade da moça em questão, e marcando a amiga, Bianca Coimbra, casada com um de seus "parças", Cristian Guedes.

Durante a brincadeira, o jogador do PSG ainda disse que pretende trazer o hexacampeonato para a seleção brasileira, na Copa do Mundo FIFA 2022, que acontecerá em Catar. "Verdade. Meu maior sonho", destacou ele.

