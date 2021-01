Anitta reprodução do instagram

Publicado 25/01/2021 19:12 | Atualizado 25/01/2021 20:20

Rio - Anitta não cansa de causar! A Poderosa compartilhou um clique em seu Instagram, nesta segunda-feira, usando um biquíni preto e casaco de pele ao lado de suas amigas. "Eu e minhas miga indo pra rua se neva no Brasil", brincou ela na legenda.

Na publicação, a cantora ainda perguntou em espanhol "qual a coisa mais louca que você já fez?". Ela também deixou claro que seu casaco era de pele fake.

Os seguidores da cantora curtiram a imagem. "Derretendo a neve toda", escreveu um internauta. "Rainha da Neve", comentou outro.

Em seguida, a cantora divulgou que a foto se trata do novo hit "Loco". Na imagem, a cantora aparece também de biquíni no meio da neve. A música será lançada nesta sexta-feira em todas as plataformas de streaming.

