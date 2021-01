Bruna Marquezine reprodução do instagram

Publicado 26/01/2021 15:22

Rio - Após compartilhar fotos de um clipe em suas redes sociais, Bruna Marquezine desmentiu os boatos de que se tornaria cantora através do Instagram Stories, nesta terça-feira.

"Para quem não entendeu nada deste último story que respostei dizendo "Clipe Bruna"... Entrei no Twitter e vi vocês confusos perguntando. Não é o início de uma carreira musical, tá? Calma. Ou será que é?", começou ela, que logo explicou que o clipe se trata de uma campanha para uma marca de roupas. "Para quem não entendeu nada deste último story que respostei dizendo "Clipe Bruna"... Entrei no Twitter e vi vocês confusos perguntando. Não é o início de uma carreira musical, tá? Calma. Ou será que é?", começou ela, que logo explicou que o clipe se trata de uma campanha para uma marca de roupas.

Neste trabalho, ela até vai soltar a voz, mas só de 'brincadeira'. "Sai dia 25 de fevereiro o clipe com a música. Eu vim aqui falar isso porque vi gente perguntando se a música ia estar no iTunes. Como assim, gente? Não tenho nem roupa para virar cantora! Brincadeira, roupa eu tenho", divertiu-se.



Marquezine ainda brincou com a possibilidade de virar cantora caso seus fãs curtam a ideia. "Vim aqui só para dizer isso mesmo, esclarecer e dizer que estou mega ansiosa porque existe uma popstar dentro de mim que sempre sonhou gravar clipe, fazer turnê... E estou nervosa, com frio na barriga, mas amei. Pedi para voltar ao estúdio para regravar porque achava que podia mais. Que louca! Tomem cuidado com a quantidade de biscoito que vocês vão me dar porque é capaz de acreditar... E aí vocês vão criar um monstro. Se eu acreditar que sou cantora ninguém vai tirar da minha cabeça que sou cantora", comentou.