MC WC arquivo pessoal

Por Isabelle Rosa

Publicado 27/01/2021 17:28 | Atualizado 27/01/2021 18:59

Rio - Após o hit 'Tropa do Pior' no 'Big Brother Brasil 20', MC WC, de 27 anos, emplacou mais uma música sobre o reality show da Globo este ano. O morador da Baixada Fluminense foi fazer uma brincadeira sobre a relação de Fiuk e Juliette nos primeiros dias de programa e postou a canção 'Calma, Juliette' em suas redes sociais. É que a advogada, digamos, tem jogado um certo charme pra cima do filho de Fábio Jr. Ela já até planejou casamento e filhos com ele. Para a surpresa do funkeiro, a música viralizou.

fotogaleria

Publicidade



"Eu não imaginava mesmo essa repercussão toda. Até mesmo porque eu brinquei. Nunca imaginei que ia acontecer comigo o que aconteceu ano passado com a música do Prior. Fiz a música de brincadeira, com um dia de programa. Teve a repercussão da relação da Juliette com o Fiuk, eu achei engraçado pelo fato de ser uma mulher correndo atrás de um homem. A gente sabe que raramente acontece. Então, todo mundo achou engraçado o jeito dela tratar ele, o jeito dela falar, de se jogar pra ele. Isso gera entretenimento. Com isso, eu fiz uma música pra brincar com o assunto, falar sobre isso e deu no que deu. Eu coloquei nas minhas redes sociais a noite, de madrugada a música tinha explodido. A música viralizou. Fiquei doido. Não acreditava. A música nem estava completamente pronta, estava na metade", diz o funkeiro.



Para WC, o jeitão de Juliette vai acabar afastando Fiuk dela. "O jeito dela vai atrapalhar. O Fiuk pelo que já deu pra perceber não gosta muito disso. Acho que não vai dar muito certo", diz ele, que acredita que o filho de Fábio Jr. vai pegar mais de uma no programa. "Vai pegar uma, duas, três. Acho que se deixarem, ele vai pegar todo mundo", diverte-se.



Publicidade

O conselho do funkeiro para as Juliettes do Brasil? "Eu acho que elas tem que ser elas mesmos. Não é só homem que chega em mulher, não. Tem que dar em cima mesmo. A mulher tem mais atitude que o homem. E se ver que o homem está esnobando muito, mete o pé. Uma hora ele vai vir atrás mesmo, vai perceber o que perdeu", acredita.

MC WC ainda revela para quem vai sua torcida nesta edição do BBB. "Eu estou torcendo para Camilla de Lucas. Tem o Lucas Penteado também. Mas Camilla é de Nova Iguaçu, né? Eu também sou daqui, da Baixada. Estou torcendo bastante por ela. Ela é merecedora".

Publicidade

Confira a música: