Publicado 28/01/2021 10:27

Rio - A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh têm motivos para celebrar nesta quinta-feira. As duas comemoram sete anos do primeiro beijo do casal, que segue apaixonado e compartilhando momentos fofos nas redes sociais. Nanda, inclusive, postou, nesta manhã, um vídeo romântico em que elas aparecem deitadas na cama, trocando muitos beijos, carinhos e sorrisos.

"Sete anos do primeiro beijo", relembrou a atriz na legenda do vídeo, completando com um trecho da música "Perdido de Amor", do compositor Edson Gomes, que surge como trilha sonora do próprio vídeo: "Foi nesse beijo que aconteceu". "Sete anos do primeiro beijo", relembrou a atriz na legenda do vídeo, completando com um trecho da música "Perdido de Amor", do compositor Edson Gomes, que surge como trilha sonora do próprio vídeo: "Foi nesse beijo que aconteceu".

Em poucos minutos, os fãs já começaram a responder a publicação com mensagens de carinho e bons desejos ao casal. "Felicidades para todo e sempre", desejou uma fã. "Fofas", declarou outra. "Lindas. Parabéns. Que vocês continuem sendo muito felizes", escreveu uma terceira.