Enzo Celulari e Gabriella Leni Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 20:06 | Atualizado 17/01/2021 20:07

Tudo indica que existe um novo casal na praça: Enzo Celulari pode estar conhecendo melhor a influenciadora digital Gabriella Leni. Pelo menos é o que apontam os seguidores do filho de Claudia Raia e os fãs da gata. Internautas ressaltam que os dois teriam passado o réveillon juntos, na Bahia.



Como bons detetives, os seguidores notaram que a área da piscina nas fotos de ambos era muito parecida, mas o que mais chamou atenção foi o cachorro que apareceu nas fotos de Enzo e também com Gabriella.



Apesar dos rumores, Enzo e Gabriella não se seguem no Instagram e aparecem sempre sozinhos nas fotos, com exceção do pet, que esteve presente em mais de uma publicação de cada um. Gabriela, que tem 1,4 milhão de seguidores, já apareceu com amigas em uma lancha.

Publicidade

Enzo Celulari e Gabriella Leni Reprodução do Instagram

Enzo Celulari e Gabriella Leni Reprodução do Instagram