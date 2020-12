Whindersson Nunes se declara para a namorada, Maria Lina Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 08:39

Rio - Whindersson Nunes é um homem romântico. O humorista de 25 anos fez um post apaixonado e se declarou para a namorada, Maria Lina, no Stories, do Instagram. Na foto postada pelo humorista, o casal aparece abraçado e Whindersson dá um beijo no rosto da namorada.

"Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita do amor", escreveu Whindersson, fazendo referência a música "Que Bom Que Você Chegou", de Bruna Karla. Recentemente, Maria Lina postou fotos sensuais em que aparece de biquíni no Instagram e ganhou elogios do namorado. "Minha", disse Whindersson na ocasião.