Por O Dia

Publicado 31/01/2021 17:33

Rio - Anitta está focada em Arthur, do Big Brother Brasil 21'. O interesse da Poderosa no rapaz é tanto que ela já se convidou para fazer um show no reality e prometeu mostrar as datas que tem disponíveis em fevereiro para Boninho, diretor da atração.

Ao ver todas as brigas e polêmicas do reality, a Poderosa opinou: "Eu na verdade assistindo esse Big Brother eu ainda não entendi por que que ninguém tá dando em cima do Arthur. É tanta briga que o povo esqueceu de se pegar, gente? Boninho me chama pra fazer um show aí, vou te falar umas datas que tenho em fevereiro, vou lá na festa faço um show, dou uns pegas no Arthur e vou embora. Eu faço um teste, fico num hotel esperando, faz outro teste, entro, faço esse show, dou um beijo na boca e saio, o povo vai amar, a audiência".

Ela ainda reclamou dos internautas que dizem que o instrutor de crossfit também pega homem. "Como o povo é preconceituoso e tem problema com essas coisas. Recebi incontáveis mensagens falando: 'ah, mas ele fica com homens'. Problema é dele, gente. Se ele fica com mulher também, por mim, tudo ótimo. Também fico com os dois. To feliz", comentou ela.