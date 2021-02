Dira Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:21

Rio - Dira Paes encantou a web, nesta segunda-feira, ao publicar um registro bem refrescante em meio à natureza. A atriz, de 51 anos, aparece usando um biquíni de crochê marrom enquanto está encostada em uma pedra. Os fãs, claro, rasgaram elogios à artista e ao sorrisão estampado no rosto.

fotogaleria

"Sendo minha melhor versão: livre!", legendou Dira, que é casada com Pablo Baião e é mamãe de Inácio, de 12 anos, e Martim, de 4 anos. Seu último lançamento foi a série "As Five", lançada em 2020, na qual faz uma participação especial.

Nos comentários, muitos comentários positivos que vão de "linda" a maravilhosa". "Sendo linda de biquíni crochê", ressaltou uma fã. "Tenha uma semana iluminada", desejou um segundo.