Ivy, Raphael, Marrone, Gaby e Tierry reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:07 | Atualizado 01/02/2021 14:14

Rio - Ex-participante do 'BBB20', Ivy Moraes afastou os rumores de que estaria tendo um affair com Marrone, através de seu Instagram Stories, nesta segunda-feira. A modelo deixou claro que eles são amigos e que se encontraram em Brasília com um grupo de amigos, como o empresário Raphael Eduardo e o casal Gabi Martins e Tierry.

"Não sei o que faço (risos). Conheci o Marrone pelo Raphael, meu empresário. Eles são muito amigos e acabei me tornando amiga também. Na viagem que fizemos para Brasília ele estava acompanhado -- e muito bem acompanhado, inclusive", comentou Ivy.

A ex-BBB ainda falou sobre a relação dos dois. "Temos muito carinho, respeito e admiração um pelo outro, mas é só amizade. Admiro e gosto dele demais, mas ele virou meu amigo. Nada mais além disso", disse.