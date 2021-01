Marrone se apresenta em Itajaí com casa lotada Reprodução Instagram

Publicado 25/01/2021 11:58 | Atualizado 25/01/2021 11:59

Em plena segunda onda de novos casos do novo coronavírus, o cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, se apresentou em uma casa noturna localizada em Itajaí, Santa Catarina, neste domingo (24). Em meio a aglomeração, sem máscara de proteção, distanciamento social e com a casa completamente lotada, o cantor nem se importou de ser filmado pelas pessoas que marcaram presença por lá. Ele ainda cantava em meio ao público presente. Puxado!