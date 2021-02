Carol Dias Reprodução

Rio - Na manhã desta terça-feira, a modelo Carol Dias acordou com saudades da época em que estava grávida e decidiu postar uma foto bastante especial, mostrando barrigão daquele momento. No registro, a esposa do jogador de futebol Kaká aparece de olho fechado e curtindo um solzinho junto a sua primeira filha, Esther, que nasceu em outubro de 2020.

Ela aproveitou para falar sobre a chegada de um segundo bebê, o que deixou os fãs do casal bastante animados. “Acordei com tanta saudade. Já já encomendo outra”, escreveu na legenda da imagem.

Em seguida, os seguidores deixaram vários comentários incentivando a chegada de mais uma criança. “Linda e já estamos aguardando o próximo”, escreveu um. "Aí vem um menino", desejou outra.